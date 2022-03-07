إيطاليا تستقبل 17 ألف لاجئ أوكرانى منذ بدء الغزو الروسى

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم، استقبال نحو 17.286 لاجئ أوكراني منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي".

وقالت الوزارة في بيان حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، إن "17.286 لاجئ أوكراني دخلوا إيطاليا حتى الآن بينهم 8.608 امرأة، و1.682 رجل، و6.996 قاصرين"، مشيرة إلى أن آخر تحديث لهذه الإحصائية حدث اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحا.

وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية، إلى أن الوجهات الرئيسية للاجئين الأوكرانيين هي روما وميلان وبولونيا ونابولي، حيث وصل أفراد العائلات الأوكرانية لمعارفهم الموجودين بالفعل في إيطاليا.