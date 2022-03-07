الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تستقبل 17 ألف لاجئ أوكرانى منذ بدء الغزو الروسى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم، استقبال نحو 17.286 لاجئ أوكراني منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي".

وقالت الوزارة في بيان حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، إن "17.286 لاجئ أوكراني دخلوا إيطاليا حتى الآن بينهم 8.608 امرأة، و1.682 رجل، و6.996 قاصرين"، مشيرة إلى أن آخر تحديث لهذه الإحصائية حدث اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحا.

وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية، إلى أن الوجهات الرئيسية للاجئين الأوكرانيين هي روما وميلان وبولونيا ونابولي، حيث وصل أفراد العائلات الأوكرانية لمعارفهم الموجودين بالفعل في إيطاليا.

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