الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«نقل البرلمان» تدرج كوبرى سمالوط فى الخطة الاستثمارية.. وتوصى بإنشاء «مشاه ملوى»

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

أوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإدراج إنشاء كوبري مشاة كهربائي يربط غرب وشرق السكة الحديد بمدينة ملوي بمحافظة المنيا.

كما أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن يتم إدراج كوبري سمالوط وتوفير الاعتماد المالي، وإدراجه في الخطة الاستثمارية القادمة لوزارة التخطيط.

وناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، طلب الإحاطة المقدم من مجدي ملك، بشأن إنشاء كوبري علوي على السكة الحديد بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا لحل مشكلة الاختناقات المرورية.

نقل البرلمان توصي بإدراج كوبري سمالوط وتوفير الاعتماد المالي وإدراجه في الخطة الاستثمارية

وقال النائب مجدي ملك مقدم طلب الإحاطة، إنه آن الأوان لحل الاختناقات المرورية، ولابد من سرعة الانتهاء من إنشاء كوبري علوي علي السكك الحديدية بمدينة سمالوط في محافظة المنيا، لحل المشكلات الاختناقات المرورية.

وناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب طلب إحاطة مقدم من رياض عبد الستار بشأن حاجة محافظة المنيا إلى إنشاء كوبري مشاه كهربائي يربط بين غرب وشرق السكة الحديد بمدينة ملوي بمحافظة المنيا.

وطالب مقدم طلب الإحاطة بسرعة إدراج الكوبري في الخطة الاستثمارية القادمة، حيث إنه يخدم عددا كبيرا من المواطنين، وهناك موقف سيارات مما يزيد من الاختناقات داخل مركز ملوي.

وقال أيمن متولي رئيس الهيئة الإدارة المركزية بالطرق والكباري، هناك منزل للكوبري يبعد ٥٠٠ متر عن مدينة سمالوط.

لجنة النقل والمواصلات النائب علاء عابد مجلس النواب كوبري مشاة كهربائي الخطة الاستثمارية القادمة

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