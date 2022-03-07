رفع 60 طن مخلفات وصيانة وتركيب 30 كشاف إنارة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتزامن مع أعمال الإنارة وإصلاح وصيانة وتركيب كشافات وأعمدة الإنارة ولمبات الليد الجديدة بالقري التابعة لها وقامت برفع 60 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي وصيانة وتركيب 30 كشاف إنارة ولمبة ليد جديدة.

قال الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا أن أقسام البيئة والنظافة بقري صفط الخمار، ونزلة حسين، وبنى محمد سلطان، وبنى أحمد الغربية، ونزلة حسين واصلت أعمال وحملات النظافة وقامت برفع 60 طن مخلفات من نقاط التجمع ومداخل وشوارع هذه القري والقري التابعة لها ونقلها للظهير الصحراوي الغربي وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد.

أضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم الإنارة بالوحدة المحلية لقرية بنى احمد الغربية واصل أعماله اليومية وقام بتركيب وصيانة 20 كشاف إنارة وتركيب 10 لمبات ليد جديدة لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية ليلا.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف حملات النظافة بقرى وأحياء المنيا لتوفير بيئة صحية للمواطنين نظيفة خاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد بجانب أعمال الإنارة لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا والعمل علي رفع كفاءة منظومتي النظافة والإنارة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تكثف من حملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل علي مدار اليوم بجميع شوارع وأحياء المدينة بجانب مداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقري التابعة لها كما تقوم بتكثيف أعمال الإنارة والكهرباء بإصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديد.