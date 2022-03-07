الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مساعد وزير الصحة ووكيل الوزارة يتابعان فعاليات أكبر برنامج تدريبى بالمنوفية

متابعة تدريب العاملين
متابعة تدريب العاملين بصحة المنوفية

تابع الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني المستمر والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، والدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل صحة المنوفية، اليوم الإثنين، فعاليات أضخم برنامج تدريبي على أرض المنوفي للأطقم الطبية بمستشفيات محافظة المنوفية.

جاء ذلك من داخل قاعة التدريب بمستشفى حميات ميت خلف بشبين الكوم، والذي ينظمه قطاع التدريب بالوزارة بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية، بحضور الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية، والدكتورة أسماء المحراث، مدير إدارة التدريب بالمديرية، والدكتور حسين محمد حسين، مدير المستشفى، وكوكبة من ألمع الأطباء والاستشاريين بمختلف التخصصات الطبية.

وبدأت تلك الفعاليات، أمس الأحد، لرفع كفاءة الأطقم الطبية من مختلف المستشفيات بمختلف التخصصات الطبية، بالإضافة لعقد ورش العمل، والتدريبات العملية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المديرية شهدت خلال الفترة السابقة طفرة غير مسبوقة في مجال التدريب، خاصة الفرق الطبية بمحافظة المنوفية، في ظل البرامج التدريبية المكثفة التي تنظمها وزارة الصحة، بالتنسيق مع أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الفني، مع اختيار نخبة من أفضل المدربين من أساتذة الجامعات المصرية، والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة، والذي يؤدي إلى رفع كفاءة أداء الفرق الطبية، والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين وفقًا لمعايير الجودة على أرض المنوفية.

كما شدد مساعد وزير الصحة على أهمية دور الفرق الطبية، خاصة في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أنه تم اختيار مستشفى الحميات بشبين الكوم لمتابعة فعاليات التدريب لدورها في مواجهة أزمة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مقدمًا الشكر لجميع الفرق الطبية، ولوكيل وزارة الصحة بالمنوفية على جهوده المبذولة في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة المنوفية.

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