وزيرة التضامن: إصدار بطاقة خدمات لأصحاب الإعاقات الواضحة دون كشف طبي جديد

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك تنسيقًا مع وزارة التربية والتعليم في إطار تكافؤ الفرص التعليمية للأبناء ذوي الإعاقة، كما لدينا حضانات دامجة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، أما فيما يتعلق ببطاقات الخدمات المتكاملة، فقد أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تواصلت لحل مع وزير الصحة، يتمثل في عدم احتياج وزارة التضامن لكشف طبي جديد لكل من المكفوفين والأصم وكل من لديه إعاقة حركية واضحة مثل جميع مستخدمي الكراسي المتحركة، وسيتم إصدار بطاقات خدمات متكاملة بموجب استخدام شهادة صحية قديمة، ولن يتم إجراء كشف طبي جديد مرة أخري لهم، حيث إن الإعاقة واضحة، وهذا المبدأ ينطبق علي جميع مستخدمي الكراسي المتحركة أو من لديهم بتر متعدد أو أحادي، ومن لديهم شلل دماغي أو نصفي أو أي أنواع الشلل وكذلك قصار القامة أقل من ١٤٠ سم، لن يحتاجوا لتقديم كشف طبي حديث، وكذلك أصحاب متلازمة داون.

وأكدت «القباج» أن إعاقات المرحلة الثانية لبطاقات الخدمات المتكاملة سيخضعون لكافة الشروط والقواعد التي تم وضعها مع وزارة الصحة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.

وفيما يتعلق بمنظومة الأطراف الصناعية، فأوضحت القباج أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء كيان لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة هذه الفئة، كما أننا على وشك إطلاق الصندوق القومي للأشخاص ذوي الاعاقة وسيكون له موازنة وفقا للقانون"، منوهة إلى أنه تم التواصل مع وزارة الصحة لحل مشكلة بطاقة الخدمات المتكاملة وتقديم كافة التيسيرات لذوي الإعاقة حفاظا على حقوقهم.