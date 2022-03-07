الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة الشهيد أحمد حمدي الرسمية للغات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم مدرسة الشهيد أحمد حمدي الرسمية للغات لمتابعة انتظام العملية التعليمية وانضباط الطلاب ‏والوقوف على نسبة حضورهم.

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جانب من الحدث

وقال وكيل الوزارة إنه تفقد القاعات الدراسية والمعامل بالمدرسة أثناء جولته وتحدث إلى الطلاب وحثهم على عدم الغياب والانتظام في الحضور لتلقى العلم على أيدي ‏المعلمين المدربين في المكان الشرعي لتلقى العلم باستخدام كافة الوسائل التعليمية والتكنولوجية المتطورة.‏

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جانب من الحدث

وأضاف الدكتور أكرم إن ممارسة الأنشطة التربوية من أفضل العوامل الجاذبة والمميزة للمدرسة مشيرا إلى أن مراكز الدروس الخصوصية لا يمكن ممارسة الأنشطة ‏التربوية فيها لذا فهي تبيع علم زائف بلا هدف وتستنزف الأسرة والمجتمع ولا تسهم في تشكيل شخصية الطالب.

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جانب من الحدث

ووجه وكيل الوزارة إدارة المدرسة بالمداومة على رصد غياب الطلاب وإتباع الإجراءات القانونية لهذا الشأن والتواصل مع أولياء الأمور الشريك الأساسي في العملية التعليمية ‏لضمان الوصول لمخرجات التعليم المرجوة.‏

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جانب من الحدث
شهيد قانون الدروس الخصوصية تشكيل مدرس وكيل الوزارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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