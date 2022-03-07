الطب الشرعي يفحص أوراق لمتهمين في المعصرة لبيان شبهة تزويرها

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأثنين، إرسال أوراق ومحررات رسمية، إلى الطب الشرعي لفحصها من قبل فريق من الخبراء لبيان تزويرها من عدمه.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تخصص شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة، فى اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، واتخاذهما من دائرة قسم شرطة المعصرة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة وعثر بحوزتهما على «عدد من إيصالات سحب "التـراخيص" خاليـة البيانـات ممهـورة بـخـاتم شعار الجمهوريـة "مزورة" - مبلغ مالى - 10 زجاجات مدون عليها "تامول" - ١٤٣٨ عبوة عقاقير طبية "منشطات"».



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للإيصالات بقصد ترويجها على عملائهما نظير مبالغ مالية، والعقاقير الطبية للبيع بالسوق السوداء، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

