الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 مارس.. نظر دعوى الإعلامي تامر أمين ضد عبد الناصر زيدان

تامر امين
تامر امين

تنظر المحكمة الاقتصادية بجلسة 10 مارس الجارى الدعوى المقامة من الإعلامي تامر أمين ضد الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان والتي تطالب الأخير بتعويض ١٠ ملايين جنيه.

وأقام المستشار هيثم عباس، محامي تامر أمين، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد  عبد الناصر زيدان، بعد نشره مقاطع فيديو تحمل سبا وقذفا وتشهير وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة به، فضلا عن انتهاك حرمة الموتى وتم تداول تلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأصابت المدعى بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما دفعه لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية.

وصرح عباس، بأن تلك النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وازدراء الآخر ولا تراعى ما يترتب عليها وتصدى القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات سوف تحمى المجتمع من مشكلات أكبر إلى أن يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع المصري ويختفى نبرة السب والقذف ونبررها بالدفاع عن القيم وهي براء من تلك الأفعال.

المحكمة الاقتصادية الاعلامي تامر أمين عبد الناصر زيدان حرمة الحياة الخاصة الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان تعويض ١٠ ملايين جنيه

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