الأنبا دانيال ينظم لقاء لكهنة الكنيسة في الإسماعيلية

استضاف الأنبا دانيال لطفي، مُطران إيبارشيّة الإسماعيليّة ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، كهنة الإيبارشيّة، وذلك بمقر المطرانية.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه يأتي هذا استكمالًا لمسيرة التكوين الدائم للآباء الكهنة. تضمن اللقاء كلمة من الأب أنطونيوس فايز، حول سر المصالحة، وكيفيّة عيشه، والمناداة به وسط الشعب المسيحي.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه اختتم اللقاء بشكر الأب أنطونيوس فايز، على هذا اللقاء، بالإضافة إلى بعض التوصيات اللازمة، للعمل بها في الرعايا، وأوقات الأصوام.

وعلى صعيد آخر، طالب رئيس اتحاد مجالس أساقفة آسيا الكاردينال تشالز بو روسيا بإيقاف الهجوم على أوكرانيا والعودة إلى الأمم المتحدة بحثًا عن حل سلمي أمام التطورات المأساوية للحرب في أوكرانيا والتهديد النووي وجه رئيس اتحاد مجالس أساقفة آسيا الكاردينال تشارلز بو نداءً من أجل السلام.

وأكد في بدايته أن العالم اليوم في مفترق طرق، وواصل أن كابوس إبادة نووية عالمية يصبح اليوم محتملًا بشكل مخيف، فالهجمات المكثفة على أوكرانيا والتهديد باستخدام أسلحة دمار شامل قد حملت العالم إلى أعتاب هلاك ذاتي. وأكد الكاردينال بو أن مشاهد الهجوم على أوكرانيا قد صدمت العالم ويجب أن تتوقف.

وواصل رئيس اتحاد مجالس أساقفة آسيا، مؤكدًا الاتحاد مع البابا لفرنسيس في توجيه نداء إلى قادة روسيا وإلى جميع مَن يؤمنون بقوة العنف، وذلك من أجل حل مشاكل العالم بطرق سلمية وعبر الحوار في الأمم المتحدة. ووصف الكاردينال تشارلز بو بالمشجع الرد الموحَّد من قِبل الجماعة الدولية في الأمم المتحدة، حيث صوت أكثر من ١٤٠ بلدًا ضد هذه الحرب التي تهدد بتدمير أمن الإنسان واحترام المؤسسات العالمية.