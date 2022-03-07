تحرير 47 محضرا لمخابز مخالفة في حملة تموينية في كفر الشيخ

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع إدارة تموين بيلا، اليوم الإثنين، حملة تموينية، للمرور على الأنشطة التموينية «المخابز البلدية» ومتابعة سير العمل بها بالمدينة والمركز، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز لضبط المخالفين والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين.

قاد الحملة جمال ساطور، رئيس مركز مدينة بيلا، بمشاركة كل من أيمن غالي، وعلي أمين، نائبي رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء القرى، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالوحدات القروية.

وأسفرت الحملة المشتركة عن تحرير 22 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها عدد 13 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و 9 محاضر متنوعة، حيث تم قيد المحاضر بقسم شرطة بيلا للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

وأكد رئيس مدينة بيلا، استمرار الحملات التموينية لتحقيق أقصى درجات الرقابة والتفتيش على المخابز لضبط المخالفين، وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

فيما قام السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بحملة مكبرة فجرا لمتابعة المخابز، بالتنسيق مع نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى وإدارة تموين بندر ومركز دسوق و الصحة والطب البيطري وذلك للمرور المفاجئ على المخابز البلدية بجميع أنواعها بمدينة دسوق وذلك للاطمئنان على جوده رغيف الخبز والوزن حيث الجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة وفحص ماكينات الصرف للخبز وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وأكد رئيس دسوق، أنه قد تم ضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة و الوزن و انعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 25 مخالفة محاضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحملة بحضور رئيس المدينة ونوابه و فريق عمل كامل من مدير إدارة تموين دسوق و المفتشين و الصحة والطب البيطري والبيئة والرخص والإشغالات.