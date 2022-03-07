السجن المشدد 3 و7 سنوات لـ6 متهمين لقتلهم مزارعًا بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة 6 متهمين من بينهم طالب بكلية التربية الرياضية، بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات، وذلك لقيامهم بقتل مزارع بسبب خلاف بينهم على أرض زراعية، بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر ديسمبر من العام ٢٠١٩، عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة طهطا يفيد قيام كلا من "کامل. ع" 54 عاما، موظف بإدارة أوقاف سوهاج، ونجله "طارق. ك" 21 عامًا، بائع بمحل ملابس بمحافظة الاسكندرية، و"عبد الله.ط" ۲۰ عام طالب بكلية التربية الرياضية و طلعت .ع ، "علاء.ح" 43 حاصل على دبلوم - ويقيمون جميعا بقرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج بقتل إبراهيم أ م إ بسبب خلافات بينهم. على الارض الزراعية

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تحت إشراف المستشار مصطفى عباس المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة البيضاء والعصي والشوم وتوجهوا إلى مكان تواجده وما أن ظفروا به حتى انهالو اعليه بعدة ضربات من الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته.