الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين : تعلن عن طرق الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات أو غلاء أسعار

وسائل يمكن من خلالها الإبلاغ عن أي غلاء في الأسعار

وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مجموعة من الوسائل التي يمكن للمواطن من خلالها الإبلاغ عن أي تاجر يُغالي في أسعار بيلع السلع بالأسواق.

وتمثلت وسائل الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات أو غلاء أسعار في التالي:

-تفعيل رقم بوابة الشكاوي الحكومية رقم «16528».
-تفعيل الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم «19280».
-تفعيل جهاز حماية المستهلك التابع للوزارة للخط الساخن الخاص به لاستقبال شكاوى المواطنين وهو 19588، أو بإرسال رسالة على الواتس أب 01577779999، أو الإبلاغ على الصفحه الرسمية للجهاز.
-التوجه لأقرب مكتب بريد لملىء استمارة شكوى مجانية.
-توزيع استمارات مجانية بمكاتب البريد أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات من الجهاز لتقديم المواطنين لشكواهم بدون تحمل أي أعباء إضافية.
-مناشدة وزارة التموين للمواطنين بالإبلاغ الفوري أو التقدم للوزارة في حالة زيادة أسعار السلع أو نقصها بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

كما أصدرجهاز حماية المستهلك  تعليمات مشددة بأن مفتشي إدارة ضبط الأسواق بالجهاز سيتعاملون بحسم مع من تسول له نفسه استغلال القرار في رفع أية أسعار، سواء للمواد الغذائية أو تكاليف وسائل الانتقال خاصة أن الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين لا تؤثر على الأسعار المعلنة من قبل.
كما توجد غرفة عمليات الجهاز بالمقر الرئيسي بالاشتراك مع غرف عمليات أفرع الجهاز على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة كافة المتغيرات التي قد تطرأ على حركة انسياب السلع ونقل البضائع بسبب ظروف العرض والطلب أو بسبب تغير أسعار مدخلات الإنتاج.

كما يواصل جهاز حماية المستهلك، مناشدته للمواطنين بالتعامل بطريقه إيجابية والإبلاغ عن أية محاوله لرفع الأسعار بدون مبرر، سواء في المواد الغذائية أو تكاليف وسائل الانتقال، وأن العاملين بالجهاز متواجدون بالأسواق بكافة المحافظات لتلقي أية بلاغات والتعامل معها فورا من خلال الرقم المختصر 19588 من أي خط أرضي أو بإرسال رسالة على الواتساب 01577779999 أو الإبلاغ على الصفحة الرسمية للجهاز.

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التنوير الحقيقى

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