الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

سكك حديد مصر
سكك حديد مصر

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الإثنين، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات  ١١٠ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط /  أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة /  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

وأكدت هيئة السكة الحديد أنها تقوم بمتابعة كل جداول التشغيل، وذلك منعًا لوجود تأخيرات في مواعيد القطارات، ما يتسبب في إزعاج المواطنين بشكل كبير.

 ولفتت هيئة السكة الحديد إلى أن التأخيرات سوف تقل بنسبة كبيرة وذلك بسبب قرب انتهاء أعمال التطوير في بعض المناطق وهو ما سيساعد فى عودة سرعة القطارات لطبيعتها وبالتالي عدم وجود تأخيرات.

هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات السلامة والأمان جمهور الركاب جداول التشغيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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