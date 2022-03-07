سكرتير مساعد أسيوط تتفقد مسار رحلة العائلة المقدسة بالدير المحرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتنمية القطاع السياحي سواء الداخلي أو الخارجي خاصة مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة الذي يعتير بمثابة تنمية حقيقية ومستدامة ولتحقيق استراتيجية مصر 2030 م.

جانب من الجولة



وأوضح محافظ أسيوط إلى وجود محطتين هامتين تاريخياً ودينياً داخل المحافظة (الدير المحرق بالقوصية ، ودير العذراء بدرنكة في أسيوط) مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات التي قد تواجه الوصول للأهداف المرجوة من مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وتطويره حيث تم تكليف السكرتير العام المساعد بالمتابعة المستمرة لهذا الملف الهام والإطمئنان على سير العمل بالمشروع.

جانب من الجولة



وتفقدت السكرتير العام المساعد مسار رحلة العائلة المقدسة بالدير المحرق بمركز القوصية للاطمئنان على ما تم تنفيذه حتى الآن من أعمال تطوير ضمن الخطة المقرر تنفيذها واستمعت لشرح لمراحل التنفيذ والوقوف على آخر المستجدات ومتابعة تطورات الأعمال بنقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط.

جانب من الجولة



رافقها خلال الجولة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة وممثلين الدير المحرق وعدد من القيادات التنفيذية بأسيوط.

جانب من الجولة



وأوضحت السكرتير المساعد إنه جاري استكمال أعمال التطوير والترميم بالأديرة ورفع كفاءة البنية التحتية بها خاصة وأن أسيوط تتضمن مواقع هامة في رحلة العائلة المقدسة وإن اهتمام الحكومة برفع كفاءة البنية التحتية لتلك المواقع ينعكس إيجابا على جذب شريحة من السائحين ذوي الاهتمام بمسار الرحلة مشددة على مراعاة الإشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً وبناءاً على تعليمات محافظ أسيوط الذي يولي اهتماماً خاصاً بهذا الملف الهام والانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن لافته إلى أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية من كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني.