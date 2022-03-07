مركز تطوير الوافدين ينظم لقاء للطلاب الوافدين مع قيادات جامعة الأزهر

عقد مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب اليوم الاثنين الموافق ٧مارس٢٠٢٢م، ملتقى الطلاب الوافدين الخامس، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، و الدكتور نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، و لفيف من نواب و قيادات الأزهر، بقاعة الاجتماعات بمبنى إدارة جامعة الأزهر؛ للوقوف على أحوال الطلاب الأجانب الدارسين في الأزهر الشريف، والاستماع إلى مقترحات وشكاوي الطلاب أنفسهم من أجل تذليل الصعاب التي تواجههم.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي على أهمية المشاركة الطلابية في هذه الملتقيات التي تهدف إلى دمج الطلاب بقضايا ومشكلات زملائهم، بما يسهم في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين.

ومن جانبهم توجه الطلاب بالشكر إلى قيادات الأزهر؛ لدعمهم الدائم وتشجيعهم المستمر للمشاركة في مثل هذه الملتقيات والفعاليات، التي تعد فرصة رائعة للطلاب للتواصل الدائم مع كبار قيادات الأزهر، وإتاحة الفرصة لهم لعرض أفكارهم ومقترحاتهم؛ ليصبحوا مشاركين وسباقين في تطوير المنظومة التعليمية للطلاب الوافدين.

وتأتي هذه الملتقيات التي ينظمها ويشرف عليها مركز تطوير الطلاب الوافدين بالأزهر، بشكل دوري، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالتواصل الدائم والمستمر مع جميع الطلاب الوافدين، والاهتمام بضيوف مصر من أهل العلم، وهو ما يعد أمانة شدد فضيلة الإمام الأكبر على الجميع أن يخلص في أدائها.

فى سياق متصل، عقد رواق الجامع الأزهر، أمس الإثنين، ندوته الأسبوعية ضمن برنامج (شبهات وردود) تحت عنوان: "ثقافة السلام وأثرها في استقرار المجتمعات"، وذلك عقب صلاة العصر.

وحاضر في الندوة لفيف من أساتذة وعلماء الأزهر الشريف، في مقدمتِهم الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، أستاذ الحديث وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، والدكتور إبراهيم الهدهد، أستاذ البلاغة ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، ويدير الندوة الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر.