ضبط أمين شرطة مزيف يسرق المواطنين في عين شمس

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عاطل انتحل صفة أمين شرطة و سرقة المواطنين بمنطقة عين شمس.

وكان قسم شرطة عين شمس، قد تلقى بلاغلا من سائق مركبة "توكتوك"، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره بدائرة القسم مستقلاً دراجة نارية "توكتوك" ملكه فوجئ بقيام أحد الأشخاص باستيقافه وادعى بأنه رجل شرطة، وتحصل منه على مبلغ مالى نظير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وحجز الدراجة النارية لعدم حمله مستندات ملكية للدراجة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته (فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار ) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب، "انتحال الصفة " وإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وبتطوير مناقشة المتهم للربط بينه وبين القضايا المجهولة، أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة "، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.