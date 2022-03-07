الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سائق في حادث انقلاب ميكروباص بجسر السويس.. وطلب التحريات

ارشيفية
ارشيفية

أصيب سائق بجروح وكدمات، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة جسر السويس جراء اصطدامه بميكروباص آخر، وانتقلت الخدمات المرورية لموقع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى بطريق الألف مسكن بمنطقة جسر السويس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين وقوع انقلاب سيارة ميكروباص، عقب اصطدامه بآخر وأسفر الحادث عن إصابة سائق بكدمات طفيفة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش ورفعت آثار الحادث.

انقلاب ميكروباص الإدارة العامة للمرور ميكروباص انقلاب سيارة غرفة عمليات حادث مرورى خدمات المرور الخدمات المرورية

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التنوير الحقيقى

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