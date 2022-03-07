الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تكدس مروري بالطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة

ارشيفية
ارشيفية

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية، في القاهرة والجيزة، تكدسًا مروريًا في حركة السيارات، وشهد الطريق الدائري تكدسًا مروريًا للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وشهد ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي ومحور عرابي انتظام حركة سير السيارات وصولًا إلى المهندسين، وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية.

الطريق الزراعي سيولة مرورية الطريق الدائري مصر الجديدة تكدس مروري حركة سير السيارات محور صلاح سالم

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