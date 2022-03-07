الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخلاء عقار بعد سقوط أجزاء منه بالإسكندرية (صور)

سقوط بلكونة وتهشم
سقوط بلكونة وتهشم سيارتين بالاسكندريه

شهدت منطقة العطارين وسط الإسكندرية، سقوط أجزاء من شرفتين بعقار أدى إلى حدوث تلفيات في سيارتين كانتا أسفل العقار، دون حدوث إصابات.

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وتلقى حي وسط الإسكندرية، بلاغًا بسقوط أجزاء من بلكونة وتلفيات بسيارتين بالعقار الكائن بـ١٢ شارع عبد الحميد بدوي -قسم العطارين.

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ووفقًا لتكليفات عزة سعد، وفي استجابة سريعة وعاجلة للبلاغ، تم توجيه المهندس النوباتجي لموقع العقار للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وأظهرت المعاينة سقوط سور بلكونة الدور الخامس على سور بلكونة الدور الرابع، ما أدى إلى تلفيات بسيارتين ملاكي.

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وتم وضع حواجز حول العقار حرصًا على المارة والإخلاء المؤقت  للسكان دون المنقولات بما فيهم المحال بالدور الأرضي لحين العرض على مهندس المنطقة واللجنة الهندسية المختصة لاتخاذ القرار المناسب وجارِ المتابعة.

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منطقة العطارين الإسكندرية سقوط أجزاء من شرفتين الإخلاء المؤقت للسكان اللجنة الهندسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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