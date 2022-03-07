إخلاء عقار بعد سقوط أجزاء منه بالإسكندرية (صور)

شهدت منطقة العطارين وسط الإسكندرية، سقوط أجزاء من شرفتين بعقار أدى إلى حدوث تلفيات في سيارتين كانتا أسفل العقار، دون حدوث إصابات.

وتلقى حي وسط الإسكندرية، بلاغًا بسقوط أجزاء من بلكونة وتلفيات بسيارتين بالعقار الكائن بـ١٢ شارع عبد الحميد بدوي -قسم العطارين.

ووفقًا لتكليفات عزة سعد، وفي استجابة سريعة وعاجلة للبلاغ، تم توجيه المهندس النوباتجي لموقع العقار للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأظهرت المعاينة سقوط سور بلكونة الدور الخامس على سور بلكونة الدور الرابع، ما أدى إلى تلفيات بسيارتين ملاكي.

وتم وضع حواجز حول العقار حرصًا على المارة والإخلاء المؤقت للسكان دون المنقولات بما فيهم المحال بالدور الأرضي لحين العرض على مهندس المنطقة واللجنة الهندسية المختصة لاتخاذ القرار المناسب وجارِ المتابعة.