الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تحذر مواطنيها من السفر لكييف والانضمام للجيش الأوكراني

أرشيفية
أرشيفية

حذرت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، مواطنيها من السفر إلى كييف، للانضمام إلى الجيش الأوكراني،  وفقا لما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

ووفقا للوكالة فقد قالت الخارجية الكورية الجنوبية في بيان لها، اليوم الاثنين، من يدخلون أوكرانيا دون موافقة مسبقة سيواجهون عقوبة قد تصل إلى سجن لمدة عام أو غرامة أقصاها 10 ملايين وون، بموجب قوانين جوازات السفر".

وأضاف البيان، "نحث مواطنينا مرة أخرى على أن يدركوا بجدية أن أوكرانيا في حالة حرب حاليا وألا يدخلوا بلدا يمنع السفر إليه دون إذن"، وجاء ذلك بعد إعلان  ضابط سابق في البحرية أنه غادر البلاد للانضمام إلى الجيش الأوكراني.

يأتي هذا فيما تدرس الحكومة الألمانية إمكانية تقديم المزيد من مساعدات التسليح لأوكرانيا، التي تواجه عملية عسكرية شنتها روسيا، وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبرشت، اليوم الإثنين، في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف":"كل ما هو ممكن قيد الدراسة، لكن يجب أن يكون واضحًا دائما أنه لا ينبغي لنا إضعاف الجيش الألماني خلال ذلك. مهمتنا هي ضمان الدفاع الوطني ودفاع التحالف".
وأشارت الوزيرة، إلى أن الصندوق الخاص المخطط إنشاؤه للجيش الألماني، والذي سيبلغ قوامه 100 مليار يورو، لا يتعلق بالتسليح، بل بالتجهيز، موضحة أن الأمر يدور حول أجهزة لاسلكية حديثة، وسترات واقية للجنود، وكذلك خليفة مقاتلات "تورنادو" أو مروحيات ودبابات.
وذكرت لامبرشت أنه بالـ 100 مليار يورو يمكن الآن أخيرا إجراء عمليات الشراء التي التزمت بها ألمانيا، وقالت: "لذا فإن الأمر لا يتعلق مطلقا بتلبية الأمنيات، بل بالقدرة على شراء ما هو ضروري على نحو مُلح الآن".
كما أعلنت الوزيرة عن "تغييرات كبيرة" في نظام المشتريات في الجيش الألماني، والذي يعتبر مسؤولا عن تأخير وزيادة تكلفة مشاريع التسلح، موضحة أنه لا يمكن أن تستمر إجراءات العطاء لمدة 10 أو 15 عاما، وقالت "يجب أن يسير الأمر على نحو أسرع، يجب أن يصبح أكثر فعالية"، موضحة أنها تخطط أيضا لزيادة المبالغ المخصصة للمشتريات السريعة من 1000 إلى 5000 يورو، مضيفة بعد ذلك سيصبح لدي المساحة للاهتمام بالمشاريع الكبيرة".

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وائل لطفي

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