الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تتحرك لضمان توفير إمدادات كافية من الطاقة

الطاقة
الطاقة

قال مسؤولو التخطيط الحكومي في الصين، اليوم الاثنين، إن الحكومة قادرة على توفير إمدادات كافية من الطاقة، على الرغم من تحديات خطيرة مع تعزيزها القدرات المحلية لإنتاج الطاقة والاحتياطيات لإبقاء الأسعار تحت السيطرة.
وارتفعت الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية إلى أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال ليان وليانج، نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح،على هامش اجتماع البرلمان الصيني: "الصراعات الجيوسياسية والتغيرات في العرض والطلب العالميين للطاقة تشكل تحديا لتوفير إمدادات آمنة للطاقة لدينا".
وأضاف:"على الرغم من التحديات الخطيرة المتنامية التي نواجهها، فإن الصين تمتلك المقومات والقدرة والثقة والوسائل لضمان إمدادات آمنة ويُعتمد عليها من الطاقة".
وأقر ليان بأن ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز عالميا سيؤثر على الصين التي تحصل على ما يزيد على 70 بالمئة من احتياجاتها من النفط و40 بالمئة من الغاز من الخارج، لكنه أضاف أن هذا التأثير سيكون تحت السيطرة.
وتهدف هيئة التخطيط الحكومية لزيادة الإنتاج والاحتياطيات من النفط والغاز وكذلك الفحم، والتي تشغل أكثر من 60% من محطات توليد الكهرباء في الصين.
وقال ليان إن الصين ستعزز دعم السياسات الاقتصادية لكنها لن تلجأ إلى حوافز ضخمة لأنها تريد تجنب حدوث آثار جانبية لذلك، منها انخفاض عوائد الاستثمار والإنتاج الفائض وفقاعات الأصول.
وتتوقع الصين تباطؤ نمو اقتصادها ليصل إلى بنحو 5.5 بالمئة هذا العام وسط أجواء انعدام اليقين إزاء التعافي الاقتصادي وتراجع نمو قطاعها العقاري واسع النطاق.

بكين الصين الأزمة الأوكرانية الطاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 7-3-2022

وزير الإنتاج الحربي: معرض الدفاع العالمي بالرياض منصة عالمية للتوافق العملياتي

«لحوم فاسدة».. تشميع مطعم شهير فى الجيزة (فيديو)

كوريا الجنوبية تعلق جميع المعاملات مع البنك المركزي الروسي

صحف سعودية: المملكة تبدأ مرحلة جديدة برفع الإجراءات الاحترازية

صحيفة سعودية: استخدام أدوات الاتصالات كـ«أسلحة» خلال الحروب أمر ليس جديدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى