الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لندن ترصد 100 مليون دولار إضافية لأوكرانيا عبر البنك الدولى

البنك الدولى
البنك الدولى

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رصد بلاده مئة مليون دولار إضافية لأوكرانيا عبر البنك الدولي.

 

وقال مكتب جونسون إن رئيس الوزراء الذي حدد "خطة عمل" من ست نقاط تهدف إلى "إفشال" العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، سيستقبل الاثنين نظيريه الكندي جاستن ترودو، والهولندي مارك روته.

 

وأضاف أن الزعماء الثلاثة سيزورون قاعدة للقوات الجوية الملكية قبل عقد مؤتمر صحافي مشترك. 

 

وتابع أنه "بعد موجة العقوبات الغربية ضد المصالح الروسية، بات الأمر يتعلق بمواصلة تحول الغضب العالمي على فظائع العدوان الروسي، لدعم عملي ودائم لأوكرانيا".

 

وأشار إلى أن لندن ستمنح مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للحكومة الأوكرانية عبر البنك الدولي "للتخفيف من الضغوط المالية التي أحدثها الغزو غير المبرر وغير القانوني" والسماح باستمرار عمل الدولة الأوكرانية.

 

وأضاف: "في حين أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هو الوحيد القادر على إنهاء المعاناة في أوكرانيا، فإن هذا التمويل الجديد سيستمر في مساعدة الذين يواجهون وضعا إنسانيا متدهورا".

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة البريطانية،  عن أنها تسعى لتسهيل فرض إجراءات عقابية على الأثرياء المقربين من الكرملين، بما يتماشى مع تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

وتتعرض المملكة المتحدة لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي من إجراءات لتضييق الخناق على المكاسب غير المشروعة التي يحققها الأثرياء الروس، ويستثمرونها في عقارات فاخرة في لندن، إحدى الوجهات المفضلة لديهم.

 

وقالت الحكومة في بيان إنه سيتم إدخال تعديلات على مشروع قانون الجرائم الاقتصادية، الذي تسعى الحكومة لأن يقرّه مجلس العموم الاثنين المقبل، لوضع حد للنخب الفاسدة وتكثيف الضغط على نظام الرئيس فلاديمير بوتين".

 

وتوعّدت موسكو في المقابل باتّخاذ إجراءات للردّ على "هستيريا العقوبات التي لعبت فيها لندن أحد الأدوار الرئيسية، إن لم يكن دورها هو الدور الرئيسي". 

 

وقال مساعد وزير الخزانة للشؤون الاقتصادية جون غلين السبت إن التعديلات "ستسمح لنا بالتحرك بشكل أسرع وأقوى" لفرض عقوبات.

 

وصرّح غلين في حديث لإذاعة "بي بي سي": "نسعى لتسهيل الحصول على أساس قانوني يمكننا من خلاله التحرّك ضد هؤلاء الأفراد، ونعتقد أن هذه التعديلات ستحدث ذلك الفرق".

 

وأضاف "نحتاج في هذه الحالة لمعرفة كيفية تسريع هذه القرارات"، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

أوكرانيا لندن مليون دولار ترصد اوكراني لأوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

«لحوم فاسدة».. تشميع مطعم شهير فى الجيزة (فيديو)

وسائل إعلام: الروس يعلمون مكان زيلينسكى

لندن ترصد 100 مليون دولار إضافية لأوكرانيا عبر البنك الدولى

الشيخ أحمد عزت: يغفر الله لجميع المسلمين فى شعبان إلا المتخاصمين

إجلاء 163 ألف شخص من مناطق العمليات العسكرية فى أوكرانيا إلى روسيا

من ريتشارد قلب الأسد لعباس الضو.. أدوار خالدة لحمدى غيث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى