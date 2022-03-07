الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. طرح البوستر الرسمى لمسلسل «راجعين يا هوا»

مسلسل راجعين يا هوا
مسلسل راجعين يا هوا

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “راجعين يا هوا" الذي يخوض بطولته الفنان خالد النبوي، اليوم الإثنين، البوستر الرسمي للعمل.


ويجسد خالد النبوي في العمل دور بليغ أبو الهنا الذي يواجه العديد من المفاجآت اليومية خاصة مع ظهور شخصية فريدة (هنا شيحة) وهي حبيبته القديمة التي يلتقي بها بعد غياب سنوات نتيجة سفره للخارج.

مسلسل راجعين يا هوا 


ووضع صناع المسلسل خطة زمنية للتصوير، وتواصل الجهة المنتجة للمسلسل تعاقداتها مع النجوم المشاركين بالتزامن مع تصوير العمل.

 

مسلسل «راجعين يا هوا» من بطولة النجم خالد النبوي، بمشاركة مجموعة مميزة من النجوم أبرزهم النجمة اللبنانية نور، وأنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد داش، وإسلام إبراهيم، وأحمد خالد صالح، والفنان الشاب كريم قاسم، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان القادم، وهو من تأليف السيناريست محمد سليمان عبد المالك عن رائعة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويقف على إخراجه المخرج الشاب محمد سلامة الذي انتهى من كل التحضيرات الخاصة به من معاينة أماكن التصوير المختلفة وبناء الديكورات.

 

المسلسل مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم من إبداعات الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة درامية للمؤلف سليمان عبدالمالك، وبدأوا في تصويره شهر يناير الماضي.

 

“خالد النبوي” ظهر كضيف شرف في مسلسل “البحث عن علا” الذي يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، ويضم المسلسل نخبة من كبار الفنانين، مثل: سوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي، ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف  وكذلك قائمة من ضيوف الشرف تضم نخبة من النجوم الكبار والأسماء اللامعة من ضمنهم خالد النبوي وفتحي عبدالوهاب.

 

يذكر أن مسلسل "البحث عن علا" تم عرضه يوم 3 فبراير الماضي، وشهد عودة الشخصية المحبوبة علا عبدالصبور التى تلعب دورها النجمة هند صبرى، حيث تواجه "علا" تحديات مختلفة خلال المرحلة الجديدة من حياتها، وتكتشف حقائق ومفاجآت لم تكن تعلم بوجودها.

مسلسل رمضان 2022 راجعين يا هوا مسلسل راجعين يا هوا البوستر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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