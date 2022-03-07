الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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السفير المصرى فى رومانيا: استقبلنا ما يقرب من 800 طالب غادروا أوكرانيا

سفير مصر لدى رومانيا
سفير مصر لدى رومانيا يستقبل الطلاب

 أكد سفير مصر لدى رومانيا مؤيد الضلعي أن السفارة المصرية في بوخارست تقوم بنقل عدد من الطلاب المصريين عبر الحافلات إلى مطار بوخارست، تمهيدا لنقلهم إلى القاهرة عبر طائرة الإجلاء الثانية.


وقال السفير مؤيد الضلعي -في مداخلة هاتفية مع قناة "etc" الفضائية  إن الرحلة الجوية من المفترض أن تقلع من مطار بوخارست متوجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، مشيرا إلى أنه تم توفير الإقامة الشاملة لطلاب مصر القادمين من أوكرانيا بالمدن الجامعية مجانا.
 

وأوضح أن هناك ١٧٥ طالبا وصلوا إلى القاهرة منذ ثلاثة أيام عبر طائرة الإجلاء الأولى ، مضيفا أن السفارة المصرية استقبلت ما يقرب من ٨٠٠ طالب مصري غادروا أوكرانيا.
 

وأشاد السفير مؤيد الضلعي بالتعاون الكبير بين الحكومة الرومانية والسفارة المصرية، وذلك من خلال السماح بعبور المصريين عبر أربعة منافذ بين رومانيا وأوكرانيا.
 

ولفت إلى وجود غرفة عمليات بوزارة الخارجية، تقوم بحلقة الوصل والتنسيق مع السفارات المصرية بالدول المجاورة في أوكرانيا.

 

وعلى صعيد آخر، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه لم يسجل أي حالات وفاة من الجالية المصرية في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفة: «لدينا إصابة واحدة لمصرى أصيب بـ3 طلقات نارية وتم نقله للعناية المركزة وخرج من العناية، ووصل إلى بولندا وخرج من بولندا استعدادًا لعودته إلى مصر».

 

وأضافت مكرم وزيرة الهجرة خلال كلمة لها في الصالون النقاشي الذي تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر، أن أعداد الذين تم اجلاؤهم من أوكرانيا هم  175 من رومانيا و370 و30 من المجر و209 من بولندا، مشيرة إلى أن هناك اهتمامًا من القيادة السياسية وكل الجهات بالدولة لتأمين مستقبل الطلاب الدراسى.

 

وتابعت: «لدينا 6 آلاف مواطن مصرى في أوكرانيا كانت هناك رغبة من نسبة بسيطة من المقيمين فى أوكرانيا للعودة والنسبة الأكبر من الطلبة».

مصر أوكرانيا الاقامة روما الخارجية الحكومة رومانيا

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وائل لطفي

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