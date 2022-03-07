الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منظمو الرحلات المجريين: مصر من المقاصد السياحية الهامة لنا

مشاركة وزارة السياحة
مشاركة وزارة السياحة

أكد منظمو الرحلات المجريين على أن مصر تعد من المقاصد السياحية الهامة، وأبدوا استعدادهم لزيادة أعداد الرحلات إلى مصر ومقاصدها المختلفة، كما أشادوا بفكرة الترويج للمقاصد السياحية الأخرى التي لا تزال غير معروفة لدى السائح المجرى.

جاء ذلك على هامش اللقاء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتورة غادة شلبي، نائب الوزير، مع منظمى الرحلات في السوق المجرى، تحدثت خلاله عن المدن السياحية المصرية واستعراض المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة  والعلمين والجلالة والتي تتمتع بمقومات سياحية متميزة تجعلها مدنا سياحية مستدامة، مما يجعلها أماكن جاذبة للسائح المجري.

وفي وقت سابق، استعرضت خلال كلمتها تجربة مصر في استئناف السياحة المصرية منذ يوليو ٢٠٢٠ في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المتنوعة، مشيرة إلى حرص الوزارة على المتابعة الدورية في هذا الشأن، بالإضافة إلى مجازاة المنشآت الفندقية والسياحية المخالفة.

وتحدثت نائب الوزير عن التنوع الذى يزخر به المقصد السياحى المصرى، إضافة إلى المنتجات السياحية الجديدة الجذابة ومن بينهاالسياحة الريفية وسياحة الطعام، والاماكن التي مرت بها العائلة المقدسة خلاا رحلتها بمصر، مشيرة إلى الجهود المبذولة للعمل على ربطمنتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية والترفيهية لإثراء تجربة السائح.

سياحيه مستدامه السياحية المصرية الترويج للمقاصد السياحية منظمو الرحلات المجريين العاصمة الإدارية الجديدة والمواقع الاثرية والمطارات

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وائل لطفي

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