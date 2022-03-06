الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة الجديدة لمحكمة الجنح

عصابة
عصابة

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بمحافظتى القاهرة والجيزة، لمحكمة الجنح.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من عامل توصيل طلبات بصيدلية كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة الدراجة النارية "ملكه" حال توقفها أمام الصيدلية محل عمله، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة تبين أنهما صديقى المبُلغ، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" لسابقة قيامهما بعمل نسخة من المفتاح الأصلى أثناء قيام المُبلغ بترك الدراجة حوزتهما وأضافا بتصرفهما فى الدراجة المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية (ميكانيكى دراجات نارية، مقيم بالجيزة).. تم استهدافه وضبطه وبحوزته دراجة نارية "بدون لوحات معدنية، ومطموسة أرقام الشاسية والموتور" وأيد أقوال المتهمان واعترف بقيامه ببيع الدراجة المستولى عليها  لعميليه سيئى النية (مقيمان بالجيزة).. وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة أخرى .

وتم بإرشاده ضبط عميليه وبحوزتهما الدراجة المستولى عليها "ملك المُبلغ" ودراجة نارية أخرى "مطموسة الشاسية والموتور"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة واتهمهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابي القاهرة الجديدة دراجة نارية قسم شرطة تحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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