تجديد حبس المتهم بخطف حقيبة طالبة في السلام

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأحد، حبس سائق خطف حقيبة، طالبة حال سيرها بالشارع بمدينة السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ورد بلاغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من طالبة، بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقائد دراجة نارية توك توك، خطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي ولاذ بالفرار.

وتبين خلال التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، مقيم بدائرة القسم، وله معلومات جنائية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية المشار إليها، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته.

وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي المستولي عليها، كما أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الحقائب بأسلوب الخطف واعترف بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.