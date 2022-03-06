الأحد 06 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بخطف حقيبة طالبة في السلام

حبس
حبس

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأحد، حبس سائق خطف حقيبة، طالبة حال سيرها بالشارع بمدينة السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

ورد بلاغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من طالبة، بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقائد دراجة نارية توك توك، خطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي ولاذ بالفرار.

وتبين خلال التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، مقيم بدائرة القسم، وله معلومات جنائية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية المشار إليها، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته.

وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي المستولي عليها، كما أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الحقائب بأسلوب الخطف واعترف بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس مدينة السلام قسم شرطة سائق القاهرة متهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

«لحوم فاسدة».. تشميع مطعم شهير فى الجيزة (فيديو)

نقل غادة عادل إلى المستشفى.. وعكة صحية طارئة

«الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» موعد انتهاء رياح الخماسين

أحمد ناجى قمحة: روسيا تدرك جيدا أن أوكرانيا دولة موقعها حرج جدًا

بشرى قبل شهر رمضان.. متى نزول مرتب شهر مارس 2022

آخر أخبار حالة الطقس في مصر بالتفصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى

«بينيت» يتحدث إلى رئيس الوزراء الأوكراني للمرة الثالثة خلال 24 ساعة