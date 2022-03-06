الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إجراءات جديدة للتطعيم ضد كورونا.. حصاد وزارة الصحة اليوم

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

شهدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عددا من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وترصد “الدستور” أبرزها:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، الانتهاء من تحديث ضوابط تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال عبدالغفار إن التطعيم بالجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أصبح متاحا في أي مركز تطعيمات، دون الارتباط بمركز محدد.

https://www.dostor.org/3734961

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع وكلاء الوزارة الجدد بـ 8 محافظات، عقب تسلمهم مهام عملهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة خطة العمل بالقطاع الصحي خلال الفترة المقبلة في محافظات (الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، البحر الأحمر، المنوفية).

وأضاف أن الوزير أكد أهمية الاستفادة من أصحاب الخبرات بمديريات الشئون الصحية بمختلف المحافظات، بما يساهم في دفع عجلة العمل وتطوير أداء المنظومة الصحية داخل المحافظات، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
https://www.dostor.org/3734775

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 546 ألفًا و34 قرار علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، بداية من أول شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، بتكلفة إجمالية 2 مليار و55 مليونا و229 ألف جنيه، في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى خاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

https://www.dostor.org/3734614

الصحة القرارات فيروس كورونا تطعيم المواطنين اللقاحات مركز تطعيمات

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وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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