الأحد 06 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

في صالون التنسيقية..

أحمد ناجى قمحة: روسيا تدرك جيدا أن أوكرانيا دولة موقعها حرج جدًا

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أكد  الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن  نظام الأمم المتحدة وشكل النظام الدولى خلق نوعا من أنواع الصراع الممتد طوال الفترة الماضية، لافتًا  إلى أن البعض تصور انهيار الصراع عام 1991 مع انهيار الاتحاد السوفيتى. 

 

وأضاف "قمحة" خلال كلمة له فى الصالون النقاشى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر،  أن صراع الإرادات بدأ عام 1991 منذ تفتيت الاتحاد السوفيتى، مشيرا إلى أن فترة الـ 11 عاما الماضية تؤكد أن روسيا ذهبت فى مساحات اشتباك لم يكن مقدرا لها أن يكون لها دور فيها.

 

وأوضح أحمد ناجى قمحة أن هناك رغبة واضحة أن تظل روسيا لها مساحة تضمن من خلال السيطرة على الأرض، موضحًا  أن روسيا تدرك جيدا أن أوكرانيا دولة موقعها حرج جدا، وأن الأمر لم يتوقف عند حدود كييف ولكن الأمر متجاوز، وأن روسيا ترغب فى تأمين مجال الأمن القومى الحيوى لها فى الاتجاه الغربى وأن لديها رغبة فى استعادة تأثيرها على بعض الدول التى تم استقطاعها من الدولة السوفيتية فى أى صيغة فيدرالية.

 

وتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالون نقاشى لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من كافة الجوانب سواء السياسية والاقتصادية بالإضافة للجهود التى قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون فى أوكرانيا.

 

يشارك فى الصالون السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والنائب محمد عزمى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ وأحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية وبسنت جمال باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية ويديره النائب طارق الخولي.

الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة مجلة السياسة الدولية الامم المتحدة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية الاتحاد السوفيتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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