رئيس «السعودى للتنمية» يلتقى وفدًا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى

استقبل سلطان بن عبدالرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، اليوم الأحد، وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية برئاسة الدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمديرة المساعدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، بمشاركة ووفد مرافق لها.

وناقش اللقاء المشاريع والبرامج التنموية القائمة التي يمولها الصندوق في الدول العربية، كما تم البحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك لتوحيد الجهود التنموية ومعالجة تحديات سير الأعمال في تلك الدول.

وفي السياق، أكد سلطان المرشد حرص الصندوق، وبالشراكة مع المجتمع الدولي للمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.