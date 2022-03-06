دعاء الرياح.. دار الإفتاء توضح الدعاء النبوي إذا عصفت الريح

شهدت البلاد اليوم الأحد، ارتفاعًا كبيرًا في سرع الرياح صاحبها عواصف ترابية فيما يعرف بـ"رياح الخماسين"، لتصدر هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين بالبقاء في المنزل للبعد عن موجة الطقس السيء وتأثيره خاصة على من يعانون حساسية الصدر والأنف.

وفي سياق متصل، قالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إن النبي اعتاد عند هبوب الرياح، أن يردد: "اللهم إنى أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت إليه وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت إليه".

وأكدت دار الإفتاء، أنه يجب على المسلم أن يدعو قائلا: "اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك»، ويقول أيضا: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته»، والواجب على المسلم أن يستثمر هذه الأوقات الطيبة، خاصة وقت نزول المطر، بأن يدعو الله عز وجل بما شاء، فهذا وقت يستجاب فيه الدعاء".

وأشارت دار الإفتاء إلى أن دعاء الرياح، بحسب ما رواه الإمام أبو داود فى سننه وابن ماجه فى سننه بإسناد حسن من حديث أبى هريرة، قال سمعتُ رسول الله يقول: "الريح من رَوْح الله تعالى، تأتى بالرحمة، وتأتى بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها، معنى من رَوْح الله - بفتح الراء - قال العلماء: معناه: من رحمة الله بعباده، كما بين الإمام النووى فى كتابه المجموع".

جدير بالذكر أن رياح الخماسين قد أتت اليوم على مختلف محافظات مصر وحذر أطباء مصر من خروج كبار السن والأطفال.