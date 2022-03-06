الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أسنان طنطا» تنظم ملتقى شباب الباحثين الأول غدًا

ارشيفية
ارشيفية

تنظيم كلية طب الأسنان جامعة طنطا، غدا الاثنين، ملتقى شباب الباحثين الأول بالكلية تحت رعاية الدكتور محمود أحمد زكي رئيس الجامعة، والدكتور  كمال محمد عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حاتم السيد أمين عميد الكلية ورئيس المنتدي والدكتور علي محمد الشيخ، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المنتدي.

ويهدف الملتقى إلى مواكبة التطور فى البحث العلمى بما يتوافق مع "رؤية مصر ٢٠٣٠" نحو التكامل البحثي والابتكار والتطبيق بما يتوافق ورؤية ورسالة الكلية والجامعة وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس من خلال بيئة علمية ثرية تحقق مبدأ التواصل الفعال بين المدارس العلمية المختلفة والخبرات البحثية.

كما يهدف الملتقى إلى تعزيز مد جسور التواصل الفكري لبناء وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة وشباب الباحثين .

غدا اسنان جامعة طنطا تنظم ملتقى شباب الباحثين الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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