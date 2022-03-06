رياضة النواب: الاستماع لخطة شركة المدن لتنفيذ أعمال الصيانة بمراكز الشباب

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن دعوة مسئولي شركة المدن التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والمسئولة عن صيانة وبناء المنشآت الرياضية، للاستماع لخطة عملها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن عدم صيانة وتنجيل عدد من ملاعب السنبلاوين وتمي الأمديد، بحضور الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب إيمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب ومصطفي عبدالمعين، وكيل وزارة التخطيط.

وقال «حسين» إن اللجنة ستستمع لشركة المدن الأسبوع بعد المقبل، للوقوف على حجم الأعمال التي تقوم بها، ومدى إنجازها المهام الموكلة اليها في المدة الزمنية المحددة لها، ومدى التزامها بأعمال الصيانة لمراكز الشباب، لافتًا إلى أن اللجنة حريصة على تنفيذ أعمال الصيانة في موعدها المحدد حتى لا تتأثر المنشآت.

من جانبه قال «البجرمي» إن الوزارة حريصة على الصيانة الدورية لجميع الملاعب، كما تمت مخاطبة جميع المديريات بمد الوزارة بالملاعب التي تم إحلالها وتجديدها ليتم وضعها في خطة الصيانة.

وفيما يتعلق بطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أسامة عبدالعاطي، أكد "البجرمي" أن مراكز الشباب محل الطلب تم إدراجها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، لافتًا إلى أن الوزارة وافقت على طلب الاستثمار الذي تقدم به مركز شباب كفرغنام، لإنشاء حمام سباحة وملعب نجيل صناعي.

يذكر أن اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم، شهد مناقشات موسعة حول قرار دمج مراكز الشباب، الصادر بقرار من الوزير السابق خالد عبدالعزيز، حيث طالب عدد من نواب اللجنة بضرورة إلغاء القرار لعدم حرمان الشباب من ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.