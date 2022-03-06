الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس قهوجى قتل عاملا بسبب «خلاف المشروبات» فى حلوان

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم، حبس قهوجي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل عامل بسبب خلاف حول المشروبات.

وورد بلاغ إلى المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، مفاده وقوع مشاجرة داخل سوق شارع حيدر دائرة القسم.

تبين بالانتقال والفحص نشوب مشادة كلامية بين قهوجي يدعى «س.ف»، 42 سنة، وآخر يدعى «ع. ع» 40 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم، وتطور الأمر للتشابك بالأيدي، ما أسفر عن إصابة الأول بجرح قطعي في اليد، وكسر بالجمجمة، جراء اصطدام رأسه بحجر، وتم نقله للمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته البالغة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وإخطار اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

تجديد حبس قهوجي قتل عامل خلاف حول المشروبات حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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