الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 12 طنًا و250 كيلو دقيق فاخر في الغربية

دقيق
دقيق

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم، من ضبط 12 طنًا و250 كيلو دقيق فاخر، داخل مدشة أعلاف حيوانية بدائرة مركز طنطا، بقصد الاحتكار ورفع الأسعار للتربح ماليًا دون وجه حق.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تلقى تقريرًا بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع إدارة تموين طنطا خلال حملة تموينية بدائرة مركز طنطا، من ضبط 12 طنًا و250 كيلو دقيق فاخر مخزنة داخل مدشة أعلاف حيوانية، من قبل صاحب المدشة، بغرض الاحتكار ورفع الأسعار للتربح ماليًا.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر جنحة، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.

ضبط تقسيم دقيق فاخر مدشة أعلاف حيوانية بقصد الاحتكار

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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ضبط 12 طنًا و250 كيلو دقيق فاخر في الغربية

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