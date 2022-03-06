الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

النساء الأكثر إصابة.. لماذا يعاني البعض من الاكتئاب بعد الزواج؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعتبر الزواج من الأمور التي تضيف السعادة للحياة، ولكن في بعض الحالات قد يصاب أحد أطراف العلاقة باضطراب يسمى بـ«اكتئاب ما بعد الزواج».

في السطور التالية أوضح خبراء الصحة النفسية هذا الاضطراب النادر وما السبب في زيادة نسب الإصابة بهذه المتلازمة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth" الطبي.

هل اكتئاب ما بعد الزواج اضطراب شائع؟

أوضح الأطباء أن اكتئاب ما بعد الزواج حقيقة واقعة، فليس من السهل دائمًا الاستقرار في منزل جديد والانتماء إلى أسرة جديدة للمرأة بعد الزواج من الأمور السهلة على الفتاة، كما هو الحال مع الرجال سواء بتحمل المسئولية أو الإنجاب.

أوضح الخبراء أن السبب في زيادة نسب الاكتئاب بين الأزواج خاصة النساء، هو أنه من الصعب التخلي عن حياة الاستقلال، كما أن المرأة بعد الزواج تفقد قدرتها على اتخاذ قراراتها وخياراتها. 

ويمكن لكل من النساء والرجال تجربة الكآبة بعد الزواج، فهو اضطراب يؤدي بالعروسين إلى الفراغ، حيث يمكن أن يشعر كل من طرفي العلاقة بالحزن وقلة الاهتمام بالأنشطة اليومية.

نوّه الخبراء، أنه يمكن أن تتطور مشكلات الصحة العقلية أيضًا عند الرجال، حيث يجدون صعوبة في تحقيق التوازن بين عملهم وحياتهم الشخصية.

ما هي عوامل الخطر لاكتئاب ما بعد الزواج؟

على الرغم من أنه يمكن أن يحدث لأي شخص، إلا أن اكتئاب ما بعد الزواج يكون أكثر شيوعًا عند النساء أكثر من الرجال، فالنساء المتزوجات حديثًا اللاتي يتعين عليهن التكيف مع أسرة جديدة أكثر عرضة لمواجهة مشاكل الصحة العقلية.

كما يمكن للمرأة العاملة أيضًا أن تواجه العبء الأكبر لأن الوفاء بالمسؤوليات المزدوجة في العمل والمنزل قد يكون صعبًا عليهن، وقد يشعرون أيضًا بالذنب لإعطاء الأولوية لأحدهم على الآخر.

أضاف الخبراء، أن الرجال الذين لديهم وظائف غير مستقرة أو أولئك الذين فقدوا وظائفهم بعد الزواج، الأمر الذي يجعلهم عرضة للحزن والنفور عن شريك الحياة.

كيفية التعامل مع اكتئاب ما بعد الزواج؟

نظرًا لأن نقص الدعم الأسري يزيد من الضغط النفسي والجسدي، يجب على أسرة المرأة التحقق منها من وقت لآخر.

كما يجب أن يكون أهل زوجها منفتحين أيضًا لإظهار حبهم ودعمهم لجعل الفتاة جزءًا من أسرتهم، بالإضافة إلى أن المرأة المتزوجة يجب أن تمنح نفسها وقتًا لتتلاءم مع الوضع الجديد.

نصح الخبراء، أنه يجب على الرجال المتزوجين حديثًا قضاء بعض الوقت الجيد مع شريكهم والتفكير في العيش بشكل منفصل إذا اعتقدوا أن ذلك أفضل لحياتهم.

الصحة النفسية مشكلات الصحة العقلية اكتئاب ما بعد الزواج الاكتئاب الضغط النفسي شريك الحياة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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