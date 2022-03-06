التضامن: خاطبنا البنك المركزى بشأن مشاكل الجمعيات الأهلية مع البنوك

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن للعمل الأهلي، إن أغلب مشكلات الجمعيات الأهلية فى المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة قد خاطبت محافظ البنك المركزي بجميع المشكلات التي تواجه الجمعيات.

وأشار "عبد الموجود"، خلال اجتماع لجنة التضامن مع قادة المجتمع المدني، إلى إن التمويل الأجنبي أصبحت فيه تيسيرات كثيرة، موضحًا أن القانون أتاح للجمعيات الأهلية الحصول التبرع من شخصيات أجنبية، لكنها تصرف بعد 60 يومًا، بعد أن يتم الاستعلام عن الجهات والشخصيات المانحة.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للجنة التضامن على طرحها مثل هذه المشكلات، والخاصة بمشكلات الجمعيات مع البنوك.

واستمعت لجنة تضامن النواب إلى المعوقات التى تواجه الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني فى البنوك المصرية، بحضور شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزى، حيث استمعت اللجنة إلى بعض المشاكل التى تعترض مسيرة الجمعيات الأهلية، أبرزها شهادات الادخار والمسموح لها الأشخاص العادية وليس الجمعيات الأهلية والشخصيات الاعتبارية، وطالبوا بمعاملة الأشخاص الطبيعية وتسهيل إجراءات فتح الحساب وصعوبة وصول الإيداعات الكبيرة للجمعيات الأهلية وعدم السماح للجمعيات بسحب مبالغ كبيرة من البنوك، تتخطى 50 ألف جنيه وإلزام المتبرع من الخارج توفير كل البيانات الشخصية الخاصة بتبرعه.

وأكد رئيس تضامن النواب، أن الدولة المصرية مرت بفترات صعبة سابقا، لذلك جاء تعاملنا مع البنوك لتصبح كل الأمور واضحة، ويكون الهدف هو دعم وبناء المجتمع المصرى، موضحا: كلما فطنت الدولة إلى دور منظمات المجتمع المدني، والتى تقوم بدور هام بالمشاركة مع الحكومة لبناء الجمهورية الجديدة، ولكى نفرق بين الجمعيات الوطنية والمنظمات المشبوهة التى تسعى لهدم الدولة.

ومن جانبه، أكد وكيل محافظ البنك المركزي شريف دسوقى لدينا آلية فى الشكاوى فى البنك المركزى وملايين العملاء، لذلك إذا ورد أى شكوى لدينا قطاع حماية العملاء من الممكن أن يتدخل لحل تلك المشاكل، وإذا كانت هناك مشاكل إدارية لا بد وأن تحل عبر وزارة التضامن.

تطرق وكيل محافظ البنك المركزي، إلى بالنسبة نقطة لسحب أكثر من 50 ألفا للجمعيات الهدف منها تشجيع التحول الرقمى، وبالنسبة للشهادات الادخارية هناك شخصيات اعتبارية من حقها عمل شهادات ادخارية، وسوف ندرس هذا الأمر لتذليل تلك العقبات ونحن منفتحون على هذا الموضوع، فالبنوك كيانات منظبطة، ولديها نظام وبالنسبة لفتح حساب وإجراءات فتحها كل المعلومات المطلوبة من حقنا كبنوك توافر تلك المعلومات.

وعقب رئيس تضامن النواب على حديث وكيل محافظ البنك المركزي، أننا نملك تعديل القانون واللائحة وتذليل العقبات لدى الجهات الإدارية وجاء إعلان الرئيس عام 2022 عام المجتمع المدنى الهدف منها هو علاج جذرى من جميع الجهات مطالبا البنك المركزى دراسة المعوقات التى تواجه الجمعيات الأهلية لتفعيل المشاركة.