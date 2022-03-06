تجديد حبس قهوجي قتل عاملا بسبب المشروبات في حلوان

جدد قاض المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأحد، حبس قهوجي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل عامل، بسبب خلاف حول المشروبات.



تلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا مفاده وقوع مشاجرة داخل سوق شارع حيدر دائرة القسم.



وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين قهوجي يدعى سامح فريد، 42 سنة، وآخر يدعى "عمرو عبد المحسن"، 40 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم، وتطور الأمر للتشابك بالأيدي، ما أسفر عن إصابة الأول بجرح قطعي في اليد، وكسر بالجمجمة، جراء اصطدام رأسه بحجر.



وتم نقله للمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته البالغة.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وإخطار اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

