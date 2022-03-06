نصائح باستخدام الخيار والكيوي لتبييض الأسنان.. وطبيبة ترد

عالم التيك توك ملىء بالعديد من الجولات من أهمها التي تم إجراؤها مؤخرًا هو مقطع فيديو لتبييض الأسنان في المنزل، والذي يشير إلى أنك لست بحاجة إلى شرائط التبييض للقيام بهذه المهمة.

يقول صانع المحتوى أرمين أدامجان إن كل ما عليك فعله هو الحصول على الكيوي والخيار المهروس معًا، وإضافة صودا الخبز وخلطها، ثم ضعها على فرشاة أسنانك وفركها في الأسنان مرتين في الأسبوع.

ويوصي بهذا لأن الكيوي مليء بالكالسيوم والخيار كما يقول يمكن أن يساعد في التخلص من تراكم البكتيريا، لكن هل يعمل هذا بالفعل، وهل هو جيد لصحة أسنانك؟

أخبرت الدكتورة كاميلا أزيموفا لموقع "مترو" صودا الخبز مصنوعة من مركب كيميائي مما يعني أنها كاشطة قليلاً وهي مزيل فعال للبقع.

ومع ذلك إذا كنت ترغب في إزالة البقع العميقة التي ليست فقط على السطح، فإن صودا الخبز لن تحدث فرقًا كبيرًا لسوء الحظ.

الفكرة وراء الكيوي والخيار في هذا الخليط من مستخدمي TikTok هي أن الكيوي يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والخيار مفيد لإزالة البكتيريا السيئة التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

وإضافة إلى كونها ليست خيارًا آمنًا على المدى الطويل نظرًا لاحتمال تلف المينا فإن هذه الوصفة لا تحتوي على الفلورايد وهو عنصر أساسي في الحفاظ على أسنان صحية قوية.

هناك بعض الحقيقة في فعالية إزالة البقع من صودا الخبز لكن نجاحاتها لها حدودها وبمرور الوقت، فهي ليست الخيار الأفضل لصحة الفم.

تضيف الدكتورة أزيموفا: "قد تبدو بديلاً طبيعيًا جيدًا لمنتجات التبييض وعلى الرغم من أنه قد يكون من الممتع تجربتها من حين لآخر، إلا أن هذه ليست طريقة أوصي بها لتبييض الأسنان أو الحفاظ على نظافة الفم بشكل جيد.

بالنسبة لأي شخص يفكر في تبييض أسنانه، من المهم زيارة طبيب أسنانك للحصول على رأي خبير.