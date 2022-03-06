موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم الأحد الموافق ٢٤ من شهر ابريل المقبل.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس الاحتفال بالعيد مساء يوم السبت الموافق ٢٣ من إبريل المقبل بكاتدرائيّة الاقباط الارثوذكس الكبرى بحي العباسية بمحافظة القاهرة.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية حاليا بأول اسابيع الصوم الكبير المقدرة مدته ب٥٥ يوما.. والذي يمر بسبعة مراحل تنتهي اليوم أولها وهو اسبوع الملكوت او الكنوز.

بينما تحتفل الكنيسة بدء من غد بأسبوع التجربة ثم اسبوع الابن الضال ثم اسبوع السامرية ثم اسبوع المخلع ثم اسبوع المولود أعمى او التناصير الذي يعد اكبر مساحة لتعميد الأطفال او إتمام طقس المعمودية لهم.

الاسبوع الاخير الذي يسبق العيد مباشرة هو اسبوع الآلام وينقسم الي سبت اليعازر الدي يتذكر فيه الاقباط معجزة السيد المسيح بإقامة صديقه اليعازر من بين الأموات بعدما انتن في القبر لمدة ٣ ايام

ومساء سبت اليعازر يحتفل الاقباط بعشية احد الشعانين.. ثم يأتي احد الشعانين وكلمة شعانين مشتقة من كلمة هوشعنا والتي تعني خلصنا وهو يوم أحد السعف الذي يتذكر خلاله الاقباط دخول السيد المسيح الى مدينة اورشليم

ثم يأتي اثنين البصخة او اثنين التينة الملعونة الذي يتذكر فيه الاقباط قصة اللعن الذي أطلقه السيد المسيح على التينة المزهرة بالاوراق والغير مثمرة

ثم يأتي ثلاثاء البصخة الذي يتذكر فيه الاقباط قصة شفاء حماة سمعان بطرس احد التلاميذ المقربين للمسيح ثم يأتي أربعاء أيوب الذي يستحم فيه الاقباط بعشب الرعراع ويقرؤون فيه سفر أيوب كاملا ويتذكرون فيه قصة خيانة يهوذا تلميذ السيد المسيح له مقابل ٣٠ من الفضة

ثم يأتي خميس العهد او الخميس الكبير حيث أسس السيد المسيح القداس الإلهي ثم الجمعة العظيمة حيث صلب المسيح وفقا للإيمان المسيح ثم سبت النور او ليلة العيد ثم العيد