اختيار هشام طلعت مصطفى بقائمة أقوى 50 قياديًا فى مجال السياحة والسفر فى الشرق الأوسط

اختارت مجلة فوربس، هشام طلعت مصطفى ضمن قائمة أقوى 50 قياديًا في مجال السياحة والسفر في الشرق الأوسط، لتضيف المجلة الأمريكية "طلعت" إلى قائمة جديدة لكبرى الشركات ورجال الأعمال، حيث سبق اختياره ضمن قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021، وقائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين بالقطاع العقاري.

ويدير رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وهي من أكبر مطوري العقارات في المنطقة، وتمتلك أكثر من ألف غرفة وشقة فندقية عبر 4 فنادق: منتجع فور سيزونز شرم الشيخ، وفور سيزونز نايل بلازا القاهرة، وفور سيزونز سان ستيفانو جراند بلازا الإسكندرية، وكمبينسكي النيل القاهرة.

وأضاف هشام طلعت مصطفى، بصمة واضحة في مجال تطوير القطاع السياحي بمصر، من خلال إنشاء كبرى الفنادق السياحية الفاخرة، وزيادة قيمة الليلة الفندقية من 90 دولارًا في السابق إلى 460 دولارًا بقرابة 5 أضعاف المعتاد.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات القطاع الفندقي 1.27 مليار جنيه بنسبة نمو 104%، وجاء هذا النمو الكبير في إيرادات النشاط الفندقي إلى ارتفاع نسبة الإشغال العام إلى 53.1% مقابل 26.8% خلال عام 2020، وحقق النشاط الفندقي بشكل فائق التوقعات المبدئية، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات الوباء العالمي كورونا Covid-19 على قطاع السياحة.