الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دورته المقبلة بباريس.. الأميرة كاترينا تشيد بمهرجان فاتن حمامة السينمائي

الأميرة كاترينا
الأميرة كاترينا

أشادت الأميرة كاترينا من العائلة الملكية البريطانية، بمهرجان فاتن حمامة السينمائي الذي ترأسه المنتجة ماجي أنور.

وأعربت «كاترينا» في فيديو خاص عن سعادتها البالغة لحضور الدورة الأخيرة لمهرجان فاتن الحمامة السينمائي التي أقيمت في لندن، مشيرة إلى أنها استمتعت بمشاهدة عروض الأفلام المشاركة بالمهرجان التي تناقش أفكار ومواضيع هادفة.

وأشادت بالمجهود الرائع التي تبذله المنتجة ماجي أنور في دعم الأفلام المصرية والعربية من خلال المهرجان، والذي يساهم في توضيح أسس صناعة السينما في الشرق الأوسط.

وقررت إدارة مهرجان فاتن حمامة السينمائي برئاسة المنتجة ماجي أنور، أن تقام الدورة التاسعة من المهرجان بباريس في شهر مايو المقبل بالتزامن مع عيد ميلاد فاتن حمامة، وسيتم عرض أفلام المسابقة وأفلام البانوراما بإحدى سينمات باريس.

كما قررت إدارة المهرجان أن يكون العرض في باريس مختلفا عن لندن، حيث ستقام لأول مر احتفالية باسم "الإله حتحور".

احتفالية  الإله حتحور وهو إله فرعوني يرمز إلى الحب و الموسيقى: يتم تقديمها من ضمن فعاليات المهرجان بفرنسا لتكريم الرموز الغنائية الاستعراضية المهمة خاصة بالعالم العربي ويقدم الأداء الغنائي و الموسيقي احد الفنانين الشباب للتعريف بالتراث الموسيقي خاصة المصري والعربي للتأكيد على أن الإبداع الفني مازال مستمرا، وأن الماضي يسلم الحاضر.

الأميرة كاترينا مهرجان فاتن حمامة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة مهرجان فاتن حمامة بباريس مهرجان فاتن حمامة السينمائي

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وائل لطفي

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