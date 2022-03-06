الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق متهم بقتل شقيقين فى شبين القناطر للمفتى

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، ومحمد صبحي وأحمد غنيمي وأمانة سر محمد طايل وعلى القلشي، بإحالة أوراق موظف عمومي لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل شقيقين بشبين القناطر، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو للنطق بالحكم.

ولقي شقيقان مصرعهما إثر قيام موظف عمومي بمرور شبين القناطر بإطلاق الرصاص في مشاجرة مع المجني عليهما على مزلقان نوى مركز شبين القناطر لاعتراضهما على تسجيل مخالفة مرورية لهما، وتم نقل الجثتين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثتي المجني عليهما.

 

جنايات بنها إحالة أوراق موظف مفتى الجمهورية قتل شقيقين بشبين القناطر

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معضلة التنمية فى مصر

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