إصابة 9 إثر حادثي تصادم بطريق السويس

بسبب العاصفة الترابية..

أُصيب ٩ أشخاص إثر حادثين بطريق السويس، اليوم الأحد، بسبب العاصفة الترابية التي تشهدها الطرق الصحراوية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع سيارتين ملاكي بطريق الجلالة-السخنة مما أدى إلى اصابة ٧ أشخاص بسبب حجب الرؤية عن الطريق بسبب العاصفة الترابية.

فيما شهد طريق جنيفة السويس- القاهرة إصابة شخصين بسبب حادث تصادم سيارات نقل مع بعضهم البعض بسبب العاصفة الترابية.