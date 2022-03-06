الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب العاصفة الترابية..

إصابة 9 إثر حادثي تصادم بطريق السويس

حادث تصادم بطريق
حادث تصادم بطريق السويس

أُصيب ٩ أشخاص إثر حادثين بطريق السويس، اليوم الأحد، بسبب العاصفة الترابية التي تشهدها الطرق الصحراوية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع سيارتين ملاكي بطريق الجلالة-السخنة مما أدى إلى اصابة ٧ أشخاص بسبب حجب الرؤية عن الطريق بسبب العاصفة الترابية.

فيما شهد طريق جنيفة السويس- القاهرة إصابة شخصين بسبب حادث تصادم سيارات نقل مع بعضهم البعض بسبب العاصفة الترابية.

طرق السويس العاصفة التربية الطرق الصحراوية مديرية أمن السويس حادث تصادم

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