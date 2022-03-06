«أزهر كفر الشيخ» يحذر من التعدي علي المعاهد أو الأملاك التابعة له

كلف الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ رجال المتابعات الميدانية بالمنطقة، بتذليل أي عقبات تواجه المعاهد المرشحة للجودة والعمل علي حلها، كما تابع فضيلته مدي تواجد الموجهين بالمعاهد وتفعيل الدور الخاص بهم، موجهاً بإحالة المقصرين منهم للتحقيق علي الفور.

جاء ذلك خلال الإطلاع علي تقارير المتابعات الميدانية أثناء اجتماع رئيس المنطقة بموجهي عموم ومديري المراحل التعليمية، بمقر إحدى قاعات الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة، وبحضور مدير إدارتي التوريدات والخطة والمنهج بالمنطقة.

ومن جانبه شدد رئيس المنطقة، خلال الاجتماع علي ضرورة متابعة أعمال الأمن والسلامة بداخل المعاهد ورصد أي حالات تعدٍ خارجية علي أملاك الأزهر أو المساس بمباني المعاهد وحدودها، موجهاً بعدم التهاون في هذا الأمر والقيام علي الفور بتشكيل لجان من الإدارة الهندسية والشئون القانونية وبحضور مدير المرحلة المختص بالواقعة لبحث أي حالات في هذا الشأن واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة حيال أي تعديات.

كما تطرق الإجتماع لمتابعة تواجد جميع الكتب الدراسية بين أيدي الطلاب، ومناقشة أمور سد العجز وترحيل الزيادة في كافة التخصصات.

فيما أكد رئيس المنطقة الأزهرية، أنه يقوم بجولات مكثفة علي العديد من المعاهد الأزهرية وخاصة في القري لمتابعة سير العملية الدراسية هناك والتأكد من انتظامها وكذلك التحدث مع الطلاب والطالبات، فضلًا عن الاهتمام الشديد بعمليات النظافة وأيضًا التعقييم والتطهير لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة كافة الطلاب والطالبات.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.