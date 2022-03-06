الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الجنيه يُحافظ على استقراره مقابل الدولار في بداية التعاملات

الدولار
الدولار

حافظ الجنيه على استقراره أمام الدولار في بداية التعاملات اليوم الأحد، وذلك للشهر السادس على التوالي، في معظم البنوك العاملة في مصر.

ويأتي ذلك رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذها البنك المركزى وبدعم من القيادة السياسية والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، ما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة .
ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببًا قويًا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية .
وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء فى البنك الاهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف ابوظبي الاسلامي عند مستوى 15.68، و15.76جنيه للبيع.
وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر- استقر سعر الدولار ليسجل 15.64جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع .
وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجارى الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع ، وفي مصرف ابوظبي الاسلامي ، والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع .
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصرى أمام الدولار،15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع .
وعلى صعيد العملات الرئيسية، مازال تداعيات الحرب الروسية الاوكرانيه تلقى بظلالها على اسواق المال والمصارف الدولية، فتراجعت العملة الأوروبية "اليورو" اليوم 9- 32 قرشا شراء وبيع.
ففي بنكي مصروالاهلي اكبر البنوك الحكومية في مصر، سجلت العملة الاوروبية 17.02 جنيه للشراء ، 17.41 جنيه للبيع .
وفي البنك التجارى الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، سجل 17.05 جنيه للشراء، 17.44 جنيه للبيع .
وتداولت اسعار متوسطات العملة الاوروبية بالبنك المركزى المصرى 17.37 جنيه للشراء ، 17.48 جنيه للبيع .
كما تراجعت أسعار الجنيه الإسترليني اليوم 10- 32 قرشا شراء وببع.
ففى بنك مصر والاهلي ، سجل الاسترلينى 20.64 جنيه للشراء ، 21.01 جنيه في البيع.
وفي البنك التجارى الدولي ، سجل الاسترليني 20.67 جنيه للشراء ، و 21.04 جنيه.
وتداولت أسعار متوسطات الجنيه الاسترليني في البنك المركزى المصرى 20.95 جنيه للشراء، 21.09 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية، ما زال سعرالريال السعودي يحافظ على استقراره في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه المصري الدولار مقابل الجنية المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

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