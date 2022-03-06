رئيس جامعة بنها يتفقد عددًا من المشروعات الإنشائية الجديدة

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من الإنشاءات الجديدة بالجامعة، رافقه خلالها الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي، والمهندس إيهاب ياسين مدير الإنشاءات.

وشملت الجولة تفقد مشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية بكفر سعد، والمكون من أرضي و5 أدوار بمساحة 10 آلاف متر مربع، لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة.

كما تفقد رئيس الجامعة المرحلة الثانية من أعمال مبنى مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتحديث برنامج الامتحانات والخوادم الخاصة بها بما يتوافق مع أعداد الطلاب وتنظيم وعقد الامتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية، حيث تجرى زيادة عدد النقاط من 648 نقطة إلى 5 آلاف نقطة لخدمة طلاب الجامعة.

وأكد رئيس جامعة بنها خلال الجولة على أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات لتشغيلها، كونها جزءًا من استثمارات الجامعة، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقًا للمواصفات المعتمدة.