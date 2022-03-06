تظهر بعد التطعيم.. 5 أعراض شائعة لعدوى متحور أوميكرون

مع تتابع موجات فيروس كورونا، ومع تلقي نسبة كبيرة من الأشخاص للقاح فيروس كورونا، أصيب عدد بنفس أعراض الفيروس بعد تلقي اللقاح، ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع"timesofindia" الأعراض الشائعة لعدوى متحور أوميكرون التي قد يصاب بها المرء حتى بعد التطعيم.

1 - سيلان في الأنف

يعتبر سيلان الأنف من أكثر الأعراض شيوعا في تلقي لقاح فيروس كورونا، وهو أيضا ضمن أعراض فيروس كورونا المستجد، خاصة المتحور الجديد أوميكرون، ويمكن من خلال معرفة ما إذا كانت نسبة الفيروس مرتفعة أو العكس من خلال السلان للأنف حيث أنه في حالة زيادة أعراض الفيروس، يكون سيلان الأنف أكثر شدة لذلك حتى إذا تم تطعيمك ، فمن المحتمل أن تصاب بسيلان الأنف.

2- التهاب الحلق

يعتبر التهاب الحلق من الأعراض الرئيسية الأولية للإصابة بعدوى فيروس كورونا، خاصة متحور أوميكرون، وهي عدوى اشتكى العديد من الأشخاص ، الذين تم تلقيحهم وغير الملقحين ، من حكة في الحلق

3- العطس المستمر

يعتبر العطس بشكل مستمر من أكثر أعراض متحور أوميكرون، والذي سيطر بشكل كبير خلال الموجة الثالثة، وقد أفاد تقرير صادر عن دراسة "ZOE COVID" أن الأشخاص الذين تم تلقيحهم أظهروا هذه الأعراض أكثر من أولئك الذين لم يتم تلقيحهم.

4- السعال

السعال من الأعراض المستمرة والأكثر انتشار لفيروس كورونا خلال الموجات المختلفة، وقد شوهد السعال الجاف والمستمر خلال الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وكذلك عندما تم تطعيم معظم الأشخاص بالفعل، أصيبوا أيضا بالسعال الجاف.

5- صداع في الرأس

يعتبر الصداع أيضا من العلامات الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا علي مختلف مراحل الموجات الخاصة بالفيروس، وهي العلامة الرئيسية لعدوى أوميكرون، و لقد عانى الكثير من الصداع الشديد، وقد يصيب الأشخاص الذين تناولوا للقاح أيضا بالصداع الشديد.

6- احتقان بالأنف أو غثيان

يعتبر احتقان بالأنف أو غثيان من أشهر الأعراض التي ارتبطت بها أعراض الموجة الثالثة من فيروس كورونا " أوميكرون"، ولكن قد لوحظ الغثيان عند الأشخاص الذين تم تلقيحهم أيضًا.