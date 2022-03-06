الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية» تُحذِّر من خطورة تعطل الخدمات في أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت منظمة الصحة العالمية فى تقرير لها حول الأوضاع الصحية في أوكرانيا، إن مخاوف الصحة العامة ذات الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في تفاقم الصدمات والإصابات المرتبطة بالنزاع؛ بسبب عدم وصول المرضى والعاملين الصحيين إلى المرافق الصحية؛ بسبب انعدام الأمن ونقص الوصول إلى الأدوية والامدادات المنقذة للحياة.
وأضافت أن هناك مخاوفًا -أيضًا- فيما يتعلق بالوفيات الزائدة من الأمراض الشائعة؛ بسبب تعطيل الخدمات مثل الأمراض غير المعدية (القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان وما إلى ذلك)، وكذلك أمراض الأمهات والمواليد والأطفال الحادة وحذرت المنظمة من انتشار الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا والحصبة وشلل الأطفال والسل وفيروس نقص المناعة البشرية وأمراض الاسهال بسبب الدمار الواسع النطاق للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وعدم كفاية تغطية التطعيم اضافة إلى نقص الوصول الى الأدوية والرعاية الطبية والمياه النقية والصرف الصحي المناسب والنظافة وكذلك تحركات السكان وازدحامهم.
وأشارت المنظمة الدولية فى التقرير إلى أنها تعمل على تنسيق الاستجابة الصحية فى أوكرانيا والدول المجاورة، كما تقوم بإجراء تقييمات للمخاطر الصحية العامة والمرافق الصحية والخدمات، كما تقوم بتوسيع نطاق المراقبة لاكتشاف حالات تفشي المرض والاستجابة لها مبكرًا، ولفهم الاحتياجات والتهديدات الصحية ووظائف الخدمات الصحية وتوافرها بشكل أفضل، إضافة إلى حشد الشركاء لتوفير المستلزمات الصحية وتعزيز القدرة اللوجستية لايصال الأدوية والتشخيصات والمستلزمات الوقائية مع ضمان سلامة وأمن موظفي منظمة الصحة العالمية وشركائنا المنفذين.

جنيف الصحة العامة في أوكرانيا الصحة العالمية أوكرانيا سويسرا

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