الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموز خلال مارس

موز
موز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر مارس تمثلت في:

أولا: أهم العمليات
1-استمرار الزراعة بخلفات من المشتل المنزرع فى العام السابق أو باستخدام شتلات ناتج زراعة الأنسجة .
2- التخلص من الحشائش قبل البدء فى عملية التسميد إما بالعزيق السطحى أو بأحد المبيدات الموصى بها .
3-إجراء عملية القلقسة (وهى عملية إزالة قلقاسات الأمهات القديمة وردم مكانها بالتراب حتى لاتعيق من نمو جذور الخلفات الجديدة وحتى لاينمو خلفات صغيرة ضعيفة غير مرغوب فيها وحتى لاتتعفن وتصبح مصدر عدوى لأعفان الجذور ، وتتم هذه العملية بعد مرور 4 - 3 سنوات من عمر المزرعة ) فى حال عدم إجراءها فى الشهر السابق
4- إزالة بزوز جديدة تظهر حول النباتات
5-زراعة الجور الغاائبة إن لم تكن زرعت فى الشهر الماضى مع إضافة 25 جم / جورة من مبيد نيماتودى مناسب عند الزراعة فى حالة الضرورة .
6-الاستمرار فى جمع المحصول مع قرط الساق الكاذب لارتفاع 100 سم .
7- إزالة الأوراق الجافة والمتهدلة 
ثانيا: التسميد
ا- في ارض الوادى
إضافة الدفعة الأولى من السماد النيتروجينى بمعدل 250 سلفات نشادر لكل نبات وتتكرر الإضافة كل 15 يوم حتى شهر مارس .
ب-  في الأراضى الرملية
إضافة 3 كجم نترات نشادر /فدان/ يوم لمدة 5 أيام .
إضافة 3 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان / يوم لمدة خمسة أيام .
إضافة 1 لتر حامض فوسفوريك / فدان / مرة واحدة أسبوعياً .

ثالثا:برنامج الرى
تزيد كمية مياه الرى التى يحتاجها النبات خلال هذا الشهر حيث تتراووح من 20-25م3 /ف/ يوم
رابعا: المكافحة
المرور الدوري لفحص وإزالة النباتات المصابة بمرض تورد القمة والتبرقش.

-الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الموز خلال شهر

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